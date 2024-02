ATP Rotterdam | Alex De Minaur primo finalista | Dimitrov battuto in due set

(Di sabato 17 febbraio 2024)Deè ildel torneo ATP di. L’australiano raggiunge la quindicesima finale della propria carriera battendo comodamente Grigorcon il punteggio di 6-4 6-3 in nemmeno un’ora e mezza di partita, approfittando anche di una serata poco ispirata del bulgaro, e raggiungendo il best ranking: da lunedì sarà il nono giocatore del mondo. Sin dai primi minuti si intuisce chesembra non essere in una giornata sì: qualche errore di troppo e l’australiano dall’altra parte è ineluttabile, prendendosi sette dei primi otto scambi andando sopra sul 2-0 pesante. Nel quarto gioco il bulgaro va vicino due volte al controbreak ma Deha abbastanza sangue freddo; i game si susseguono con tranquillità, con l’oceanico ...

Sinner-Griekspoor, semifinale oggi Atp Rotterdam 2024: dove vederla in diretta: La semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor si gioca sabato 17 febbraio non prima delle ore 19.30 e sarà trasmessa in diretta su su Sky Sport Tennis e in streaming su ...

