Atp Rotterdam 2024 | programma | orari e ordine di gioco semifinali sabato 17 febbraio

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 500 di Rotterdam, superando i quarti grazie al ritiro del suo avversario.

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco all'Atp 500 di Rotterdam per la giornata di sabato 17 febbraio. In Olanda siamo giunti alle semifinali, con Grigor Dimitrov e Alex De Minaur – reduce dal successo sulla testa di serie numero due Rublev – che scenderanno in campo nel primo match nel corso del pomeriggio. La seconda semifinale, come da tradizione, verrà giocata in sessione serale con Jannik Sinner che affronterà il padrone di casa Tallon Griekspoor. Di seguito l'ordine di gioco. CENTRE COURT Ore 15:00 – (6) Dimitrov vs (5) De Minaur Non prima delle 19.30 – Griekspoor vs (1) Sinner