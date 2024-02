ATP Rio de Janeiro | il tabellone Alcaraz debutta con Monteiro | Norrie con Dellien

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sorteggiato ildel torneo ATP 500 di Rio De, che non vede ai nastri di partenza nessun italiano. Sulla terra rossa brasiliana il maggiore protagonista sarà Carlos, che debutterà con il brasiliano Thiago, detentore di una wild card e che può vantare un successo contro l’iberico, nel lontano febbraio 2021 ad Adelaide. Per il numero 2 al mondo non sembrano esserci ostacoli davvero probanti. Al secondo turno sfiderebbe uno tra Pedro Cachin ed un qualificato, mentre ai quarti i favoriti si chiamano Stan Wawrinka e Sebastian Baez. Eventuale semifinale invece con uno tra Francisco Cerundolo, Dusan Lajovic (contro Galan) e Laslo Djere. Dall’altra parte delc’è invece Cameron, vincitore lo scorso anno proprio contro. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lunga la risposta in top di rovescio di Vavassori. 15-0 Prima vincente dell’iberico. 4-3 Dritto ... (oasport)

Dopo due splendide settimane in Argentina, prosegue a Rio de Janeiro la campagna sul rosso sudamericano per Luciano Darderi . Il tennista ... (sportface)

ATP Doha, qualificazioni: avanti Zeppieri e stop per Fognini. In America tre italiani in gara: Al primo turno di qualificazioni all'ATP 500 di Rio de Janeiro, prosegue la sua avventura sui campi in terra rossa, il 21enne Luciano Darderi (76 del ranking ATP) che dovrà affrontare l'argentino ...

Atp Rio de Janeiro 2024, il tabellone di qualificazioni: Darderi e Pellegrino al via: Il tennista italo - argentino, numero uno del seeding, è infatti nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Per lui esordio contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, per poi eventualmente ...

Monteiro enfrentará Alcaraz na estreia do Rio Open: Rio de Janeiro (RJ) – O sorteio da chave principal do Rio Open colocou Thiago Monteiro em rota de colisão com Carlos Alcaraz, número 2 do mundo e principal cabeça de chave do torneio. Eles vão se enfr ...

Tabellone Atp Rio de Janeiro: Alcaraz e Norrie le prime due teste di serie. Darderi e Pellegrino al via nelle Qualificazioni: Presentazione e il tabellone del torneo Atp di Rio de Janeiro che sarà in programma da lunedì 19 a domenica 25 febbraio.

Guia Rio Open 10 Anos: Chave, informações, curiosidades e como assistir ao vivo: Maior torneio da América do Sul acontece de 17 a 25 de fevereiro com transmissão do SporTV Do lado oposto ergue-se o majestoso Corcovado com seu deslumbrante Cristo Redentor, enquanto à frente se este ...