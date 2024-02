Atp di Rotterdam | Jannik Sinner vola in finale | è il numero 3 al mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 –inal torneo Atp di2024 e sale al terzo posto nel ranking. L’azzurro 22enne, attuale4 del, in semibatte l’olandese Tallon Griekspoor per 6-2, 6-4 in 1h22?.affronterà inAlex De Minaur. L’australiano,5 del tabellone, in semipiega il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie6, per 6-3, 6-3.conduce 6-0 nei confronti diretti con il rivale, sconfitto l’ultima volta nelladi Coppa Davis dello scorso anno. Il ranking Il successo di oggi, il 14esimo consecutivo tra 2023 e 2024, consente al ...

Il Rotterdam Open, nome ufficiale ABN AMRO Open per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo di tennis che si svolge a Rotterdam nei Paesi Bassi. Nato nel 1974 come torneo su sintetico indoor, dal 2000 si gioca su campi indoor in cemento. Fa parte della serie di tornei ATP Tour 500 ed è il più prestigioso torneo di tennis maschile olandese. Il tennista svizzero Roger Federer (2005, 2012, 2018) è attualmente il più titolato nel singolare. La finale del 1984 tra Jimmy Connors e Ivan Lendl fu interrotta durante il secondo set a causa di un allarme bomba e non fu mai conclusa. Dal 2004 il direttore del torneo è l'ex tennista olandese Richard Krajicek.

Tennis Berrettini a C'è Posta per Te, i social si scatenano e il paragone con Sinner è impietoso: Nello stesso momento, minuto più minuto meno, l'altoatesino stava conquistando la finale al torneo di Rotterdam che da lunedì gli varrà anche la terza posizione nella classifica ATP, il ranking più ...

Jannik Sinner numero 3 al mondo come Pietrangeli. Ma per l'algoritmo è già primo: Comunque andrà la finale di domenica 18 febbraio dell'Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner diventerà numero 3 al mondo, eguagliando il record di Nicola Pietrangeli come il tennista italiano con il ranking più alto. Se l'altoatesino dovesse imporsi nella ...

Atp Rotterdam, Sinner in finale con de Minaur: da lunedì sarà il numero 3 sorpassando anche Panatta: Jannik Sinner fa 14 . L'italiano conquista la 14esima vittoria consecutiva battendo in semifinale all'ATP di Rotterdam l'olandese Tallon Griekspoor . Altra prestazione sontuosa dell'altoatesino che domina il primo set, poi nel secondo accusa una piccola battuta d'arresto. L'olandese prova a metterlo ...