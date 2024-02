Veloce trasferimento dalla Florida al Messico per Flavio Cobolli , che poche ore dopo essere stato eliminato nei quarti dell'ATP di Delray Beach da Frances Tiafoe, dovrà scendere in campo nel primo turno di qualificazioni dell'ATP 250 di Los Cabos. In Messico il tennista romano è il numero uno del tabellone cadetto ed

ATP Delray Beach, solo Stati Uniti in semifinale: Paul aspetta Tiafoe, c'è Giron per Fritz (Di sabato 17 febbraio 2024) A Delray Beach è ormai un discorso tutto americano. Le semifinali del torneo californiano vede solo giocatori statunitensi; l'Italia ha sperato nel colpaccio con Flavio Cobolli, che si è dovuto arrendere a Frances Tiafoe, e per l'eclettico giocatore del Maryland ci sarà Tommy Paul. Sfida dunque tra numero 2 e numero 3 del seeding; il ragazzo del New Jersey ha incontrato pochi problemi contro Jordan Thompson, sconfitto con un comodo 6-4 6-3. Paul e Tiafoe si conoscono bene: oltre ad aver fatto in qualche occasione coppia nei tornei di doppio, i due si affrontano dai tempi dei Futures, con il secondo in vantaggio per 3-2 se consideriamo anche i circuiti minori. A livello ATP Paul è in vantaggio 2-1, ma il ragazzo del Maryland ha vinto l'unico confronto ...

