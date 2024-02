ATP Buenos Aires | Nicolas Jarry raggiunge Carlos Alcaraz in semifinale Ritiro per Tomás Martín Etcheverry

In questi giorni la pay tv sta proponendo, oltre al Torneo di Rotterdam, anche gli open WTA 1000 di Doha e gli ATP 250 di Buenos Aires e Delray Beach.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Definito il quadro dei semifinalisti all’ATP250 di. Nel torneo di scena sulla terra rossa argentina,(n.2 del mondo) ha rispettato i pronostici e sconfitto con il punteggio di 7-6 (1) 6-1 Andrea Vavassori. Una bella prestazione del tennista piemontese che ha tenuto botta per un set, salvo poi dover alzare bandiera bianca al cospetto del forte tennista iberico.che incontrerà nel penultimo atto. Il cileno (n.21 del mondo) si è imposto nel quarto di finale contro il padrone di casa Tomas Martin(n.27 del ranking), visto ildi quest’ultimo. Un problema fisico all’inizio del secondo set ha condizionatoche, vinto il primo parziale 6-4 e perso il ...

30-30 Lungo il dritto inside in del l'azzurro . 15-30 Prima slice vincente. 0-30 Servre&volley di ...

40-30 Si sposta di dritto Vavassori e così facendo cede campo, si allunga il suo dritto. 30-30 Gran punto ...

40-40 Prima vincente di Vavassori! 30-40 Altro lob vincente di Alcaraz. 30-30 Fuori la risposta di ...

30-15 Dritto pesante dell'azzurro. 15-15 Nastro vincente. 0-15 Fuori il dritto di Vavassori. 5-0 Lungo il ...

Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Vavassori e Alcaraz. Un saluto sportivo amici di OA ...

