Atp Buenos Aires 2024 | Vavassori fuori a testa alta | lotta un set alla pari con Alcaraz | poi cede

Andrea Vavassori esce a testa altissima dal torneo ATP 250 di Buenos Aires . Il 28enne torinese, n.152 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, è stato superato ai quarti dallo spagnolo Carlos Alcaraz , n.2 del ranking e primo favorito del

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si conclude nei quarti di finale, al cospetto del numero due del ranking mondiale Carlos, l’ottimo torneo ATP 250 diper il nostro Andrea. Il tennista piemontese – proveniente dalle qualificazioni –per più di un 1h e 40? di partita contro il giovane iberico, impensierendolo non poco nel corso di un primo set in cui non ci sono break e in cui l’azzurro si è trovato ben due volte a due punti dal set, sul 5-4 prima e sul 6-5 poi. Arrivati al tie-break, è uscitotutto il talento di Alcara, che ha dominato per sette punti a uno. A quel punto via libera per la primadi serie del tabellone, che sale velocemente sul 5-0 nel corso del secondo parziale e chiudendo per 6-1 al secondo match point vola in semifinale contro il ...