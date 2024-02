Atp Buenos Aires 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 17 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il, glie l’diall’Atp 250 diper la giornata di17. Si giocano le semifinali nella capitale argentina, con il big match tra Carlos Alcaraz e Nicolas Jarryto per la sessione serale ino locale, a cavallo tra la prima e la seconda serata italiana alle ore 22:00. Prima toccherà al derby argentino tra Diaz Acosta e Coria, entrambi arrivati a sopresa fino alle semifinali. COURT GUILLERMO VILAS Ore 20:00 – (WC) Diaz Acosta vs (SE) Coria Non prima delle 22:00 – (1) Alcaraz vs (3) Jarry SportFace.