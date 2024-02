Atletico Madrid Simeone | «Sono felice del lavoro di Inzaghi»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le parole di Diego, tecnico dell’, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter Dopo la vittoria dell’contro il Las Palmas, Diegoha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole, riportate da Marca, in vista della sfida di Champions contro l’Inter. LLORENTE – «Ho visto la voglia di giocare di Marcos e lo abbiamo già messo lì, dove ha giocato in qualche partita, un anno e mezzo fa. In una delle conferenze ho detto che dovevo metterlo come attaccante e questo mi rendeper entrambi. So che a Marcos piace giocare più vicino alla porta». PARTITA DI CHAMPIONS – «Martedì affrontiamo una rivale molto forte, una delle migliori d’Europa, hanno raggiunto la finale di Champions League e stanno ...

