Atletico Madrid a -3 dall’Inter | turnover in un reparto col Las Palmas

di Champions dello scorso anno raggiunta dall'di Champions dello scorso anno raggiunta dall'Inter, il Barcellona e l'Inter è favorita sull'Atletico di essere favoriti contro l'ostico Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’alle 14 scenderà in campo contro il Lasin Liga, a tre giorni dal match contro l’Inter. Simeone fain unpreciso.? Alle 14 in campocontro Las, match valido per la venticinquesima giornata di Liga. Diramate le formazioni ufficiali. Simeone risparmia in vista dell’Inter tutto l’attacco titolare. Oltre all’infortunato Alvaro Morata, fuori anche Griezmann e Depay. Giocano Correa e Llorente. Quest’ultimo adattato come centravanti. Di seguito la formazione ufficiale dei Colchoneros: ¡Nuestro once! pic.twitter.com/mCAdTb8u79 — Atlético de(@Atleti) February 17, 2024 Così invece il Las: Valles; Álex Suárez, Coco, Mika ...