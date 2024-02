Atletica | Lorenzo Simonelli | “Scendere sotto 7 50 è liberatorio | volevo fare meglio E ai Mondiali…”

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha firmato il record italiano dei 60 ostacoli, correndo un eccellente 7.48 in occasione della finale dei Campionati Italiani Indoor andata in scena al PalaCasali di Ancona. Il laziale ha ritoccato di un paio di centesimi quanto fatto lo scorso 28 gennaio a Lodz (Polonia) e conferma il suo eccellente potenziale: ormai l’azzurro è ai vertici internazionali della specialità e sta marcando una serie di riscontri cronometrici di rilievo con grande continuità.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Quando ho visto 7.49 sul tabellone, poi arrotondato a 7.48, ho urlato: è tanto che giro intorno alla barriera di 7.50.al diè bello,. L’obiettivo di oggi era correre forte, provare ...

Furlani e Simonelli record! Assoluti show: LUNGO UOMINI - Mattia Furlani campione italiano del lungo, a un centimetro dal record mondiale U20 (unificati quelli al coperto e all'aperto). La misura è impressionante: 8,34. Per l'atleta reatino de ...

Atletica, Furlani migliore al mondo! Record italiani di Simonelli e Molinarolo, Iapichino in crescita. I risultati degli Assoluti: Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica leggera. Sabato di fuoco con tre record italiani firmati da Mattia Furlani (8.34 nel sal ...