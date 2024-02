Atletica | Lorenzo Simonelli record italiano! Zampata perentoria sui 60 ostacoli | è settimo al mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha firmato ilitaliano dei 60, correndo un eccellente 7.48 in occasione della finale dei Campionati Italiani Indoor andata in scena al PalaCasali di Ancona. Il laziale ha ritoccato di un paio di centesimi quanto fatto lo scorso 28 gennaio a Lodz (Polonia) e conferma il suo eccellente potenziale: ormai l’azzurro è ai vertici internazionali della specialità e sta marcando una serie di riscontri cronometrici di rilievo con grande continuità, come testimoniano il 7.51 di settimana scorsa a Lievin e il 7.53 nelle batterie odierne. Il classe 2002 è riuscito a danzare tra le barriere, sfoderando un ritmo di elevata caratura dopo un’ottima uscita dai blocchi di partenza (0.131 il tempo di reazione) e lanciando ottimi segnali in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran ...