Atletica | Larissa Iapichino | “Ho margini tecnicamente | la misura è importante”

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha illuminato la scena nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse toscana ha vinto la gara di salto in lungo con ladi 6.80 metri, firmata al terzo tentativo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha così firmato il proprio stagionale, migliorandosi sensibilmente rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane in occasione delle vittorie di Sabadell (6.62) e di Belgrado (6.68).ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È un passo avanti rispetto alle prime gare dell’anno quindi sono molto contenta. È comunque unaanche sesento di avere margine. Ormai si lavora sui ...

Larissa Iapichino conquista il titolo italiano indoor, con tanto di primato stagionale nel salto in lungo agli Assoluti di Ancona: 6.80 metri la misura per la saltatrice azzurra, 12 centimetri in più

Sono 11 i titoli in palio sabato 17 febbraio nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È il giorno del salto in lungo con la grande attesa per le prove di Larissa Iapichino e Mattia Furlani: la gara femminile è in programma alle 13.35, quella maschile alle 15.10. Iapichino arriva dalla vittoria di martedì a Belgrado con lo stagionale di 6,68

Furlani storico, fa meglio di Howe: record italiano nel lungo indoor: È il salto più lungo di sempre al mondo per un atleta U20 a livello indoor, a un solo centimetro dal record del mondo U20 all'aperto del russo Sergey Morgunov ...

Assoluti indoor di atletica, Furlani record del mondo U20 nel salto in lungo: Mattia Furlani entra nella storia e migliora dopo 17 anni il primato italiano indoor di Andrew Howe ...

Sesto posto per Dariya Derkach (Aeronautica) che trova un 6,01 e un 6,09 e tre nulli nella gara vinta da Larissa Iapichino (Fiamme Gialle)