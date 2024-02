Atletica | Larissa Iapichino continua a crescere | vince i Campionati Italiani | la misura diventa interessante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha illuminato la scena nella prima giornata deiAssoluti Indoor, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse toscana ha vinto la gara di salto in lungo con ladi 6.80 metri, firmata al terzo tentativo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha così firmato il proprio stagionale, migliorandosi sensibilmente rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane in occasione delle vittorie di Sabadell (6.62) e di Belgrado (6.68). L’azzurra, argento agli ultimi Europei Indoor con il record italiano in sala di 6.97 metri, è tornata su misure più consone al suo talento e quello odierno è il suo settimo riscontro in termini assoluti (il terzo al coperto, su questa pedana si espresse in 6.91 nel 2021). Grazie al sigillo odierno, la 21enne ha ...