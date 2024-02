Napoli, Monza , Atalanta e la doppia sfida contro il Rennes . Il L'ex Sassuolo non sarà quindi a disposizione per la gara contro C'era stata una gestione dei costi tale per cui le risorse non

Atalanta-Sassuolo, Tale e Quale Sanremo o C’è posta per te? La tv del 17 febbraio (Di sabato 17 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 17 febbraio su DAZN alle 20.45 si potrà vedere in diretta la partita di calcio fra Atalanta e Sassuolo, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tale e Quale Sanremo”, condotto da Carlo Conti. Uno show musicale in cui personaggi Vip si sfideranno tra loro trasformandosi in una icona musicale differente ripercorrendo tutti i successi di Sanremo. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Privilegio”. quando la figlia di un Senatore viene rapita, tutte le forze dell’ordine si mobilitano per trovarla. La squadra ... Leggi tutta la notizia su bergamonews (Di sabato 17 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 17su DAZN alle 20.45 si potrà vedere in diretta la partita di calcio fra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Carlo Conti. Uno show musicale in cui personaggi Vip si sfideranno tra loro trasformandosi in una icona musicale differente ripercorrendo tutti i successi di. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “C’èper te”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Privilegio”. quando la figlia di un Senatore viene rapita, tutte le forze dell’ordine si mobilitano per trovarla. La squadra ...

