Atalanta-Sassuolo | Serie A | le probabili formazioni e la diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) Al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca il match valido per la venticinquesima giornata diA tra i padroni di casa dell’e gli ospiti del. I bergamaschi sognano in grande essendo in lotta per la zona Champions League e arriveranno a questo incontro con diversi argomenti positivi da mettere in campo. Gli emiliani, invece, rischiano grosso essendo a ridosso della zona retrocessione dopo un periodo davvero negativo funestato, anche, dal lungo stop di Domenico Berardi. Nella partita di andata, giocata al Mapei Stadium, successo della Dea per 2-0. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il pronostico, lee dove sarò possibile assistere in televisione alla sfida di ...