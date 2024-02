Atalanta-Sassuolo 3-0 | la Dea ingrana la quinta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bergamo, 17 febbraio 2024 - In questo momento la zona Champions League comprenderebbe 5 posizioni: nel dubbio, l'decide di non affidarsi ai giochi del ranking ela, che significa quarto posto in solitaria (in attesa del Bologna, che però ha una partita in più) a quota 45 punti. Merito di Pasalic e Koopmeiners, che con un gol per tempo liquidano la pratica, steso poi nel finale anche da Bakker: tanto per confermare la bontà della rosa e delle riserve a disposizione di Gasperini, che notoriamente da questo periodo dell'anno in poi diventa una macchina da guerra. Merito anche di Carnesecchi, che nelle poche sollecitazioni ricevute si fa trovare pronto: memorabile in particolare la doppia neutralizzazione del rigore tirato e poi ri-tirato da Pinamonti (con tanto di cambio di angolo) nel ...