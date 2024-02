Atalanta Sassuolo 0-0 LIVE | nerazzurri pericolosi con Pasalic e Holm

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA Bergamo,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI6? OCCASIONE. Zappacosta dalla sinistra dribbla due avversari tentando la conclusione, ma Consigli riesce a parare. 5? Palla in mezzo con Miranchuk che intercettache però sbaglia il tocco con la palla. Conclusione sfumata e ancora ‘0-0 4? Bellissima azione-Scalvini con il difensore che subisce fallo. Punizione. 3?in avanti sulla destra con Miranchuk che tenta un cross a ...