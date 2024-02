Atalanta D’Amico | «CDK? Gasperini sa valorizzare questi giocatori»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le parole di Tony, direttore sportivo dell’, prima del calcio d’inizio della partita della Dea contro il Sassuolo Tonyha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di-Sassuolo. Di seguito le sue parole. MURIEL – «Sicuramente gli auguriamo un grande in bocca al lupo, rimarrà nella storia dell’per quello che ha fatto negli anni, è stato davvero fantastico». DE KETELAERE – «Quando lo abbiamo scelto sapevamo che avrebbe potuto inserirsi bene nel gruppo, sappiamo che abbiamo un grande allenatore che è un maestro nello sviluppare il talento dei, siamo strafelici per lui. Il percorso è ancora lungo, ma ha altri margini di miglioramento. Siamo convinti che nel tempo possa migliorare».

