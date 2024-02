Al massimo riusciva a rimediare qualche stentata assoluzione per Maxi, perché enorme era stata l'impunità di cui "Cosa nostra" di partecipazione alla mafia - sono stati assolti in via definitiva

"Assoluzione definitiva, enorme sollievo" (Di sabato 17 febbraio 2024) Si chiude con assoluzioni definitive perché il fatto non sussiste il processo 'Spese pazze' per presunte irregolarità commesse, tra il 2008 e il 2012 in Regione, in relazione all'uso dei fondi destinati ai gruppi consiliari. Per gli imputati (38), che si sono dovuti difendere dalla accusa di peculato, la sentenza pronunciata il 13 luglio scorso ora diventa definitiva perché la Procura di Ancona non ha presentato appello. La vicenda processuale, iniziata nel 2015, coinvolgeva ex consiglieri regionali, tra questi Erminio Marinelli. Capitolo chiuso dopo una lunga odissea giudiziaria, cosa prova? "Un enorme sollievo. Insieme ad altri mi sono trovato in una situazione per certi versi impensabile e paradossale, ma sono stato sempre tranquillo perché consapevole della mia onestà, sicuro di aver rispettato la legge, il regolamento ...

