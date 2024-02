De Luca contro Meloni, protesta a Roma contro autonomia Intesa Meloni - Schlein su Gaza Assegno di inclusione: il governo cambia i requisiti Terzo mandato, il caso Zaia spacca la destra Sondaggi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilprova a correre ai ripari sull’di. La partenza della misura che sostituisce il Reddito di cittadinanza è stata un completoe ora si pensa a rendere meno rigidi i, permettendo così di accedere a tantissime famiglie in povertà assoluta finora escluse. D’altronde i numeri parlano chiaro: a luglio del 2023, prima della stretta targata Meloni, riceveva il Reddito di cittadinanza un milione di famiglie. Contro le 480mila di oggi. Cifra ben al di sotto anche dell’obiettivo fissato da Palazzo Chigi, pari a 737mila famiglie di beneficiari. Le domande sono state aperte il 18 dicembre e, stando agli ultimi dati del ministero del Lavoro, quelle presentate sono state 779mila, ma ben il 23,4% è stata respinta. Quasi una su quattro. Itroppo ...

Firenze, 16 febbraio 2024 – In Toscana, secondo le stime Irpet, sarebbero circa 23mila i potenziali beneficiari dell' Assegno di inclusione , misura ... (lanazione)

Ad un mese dall'entrata in vigore, L'assegno di inclusione ha raggiunto 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737mila.Lo fa ... (quotidiano)

Ad un mese dall'entrata in vigore, L'assegno di inclusione ha raggiunto 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737mila.Lo fa ... (quotidiano)

Roma, 16 febbraio 2024 – Ad un mese dall'entrata in vigore, l' Assegno di inclusione ha raggiunto 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea ... (quotidiano)

Assegno di inclusione, il governo ammette il flop: in arrivo modifiche ai requisiti: La partenza dell'Assegno di inclusione è stata un flop, con troppe famiglie in povertà tagliate fuori: il governo prova a correre ai ripari.

Assegno di inclusione, lo percepiscono 480mila famiglie: no al 23% delle domande: Il nuovo Assegno di Inclusione, che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza come strumento per contrastare la povertà, ha raggiunto circa 480.000 famiglie italiane nel primo accredito. Questo nu ...

Assegno di inclusione 2024/ Come cambia la domanda: le variazioni e le novità (17 febbraio 2024): Dopo l'entrata in vigore dell'assegno di inclusione 2024 vediamo come ci si deve regolare rispetto allo stato della domanda: ecco i chiarimenti dell'INPS.