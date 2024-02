Aspettando Napoli-Genoa

disposizione già per la gara di sabato pomeriggio contro il Genoa. anche se il Napoli sembra orientato a puntare su di lui per la "Diversamente, gli altri stanno aspettando di celebrare il mio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Scrivie pensi a quel 15 maggio di due anni fa. Partita di domenica pomeriggio, come una volta, quasi a rendere più romantica la cosa. Forse perché era la mia seconda volta al Maradona a vedere il ‘Ciuccio’, ma soprattutto per l’ultimo match con la casacca partenopea a Fuorigrotta di Lorenzo Insigne. Una gara entrata anche nelle statistiche: e allora vi diciamo che c’era il Grifone al San Paolo il 18 settembre 1983, giorno del debutto in Serie A di Luigi Caffarelli (tre reti nel campionato del primo tricolore). In occasione del match dell’andata vi abbiamo citato alcuni doppi ex di, ai quali aggiungiamo -tra gli altri- Giancarlo Vitali, Gastone Bean. Nel ‘Vecchio Balordo’ -soprannome coniato per il club rossoblù da Gianni Brera- chiuse la carriera Mario Corso, tecnico della Primavera ...