Asl Salerno | 100€ l’ora ai medici per le prestazioni aggiuntive

(Di sabato 17 febbraio 2024) Con una nota dell’Ufficio personale, su impulso del direttore generale, Gennaro Sosto, l’Asl – come riporta La Città – ha dato il via libera definitivo al riconoscimento della quota oraria di 100 euro per lesvolte daiin Pronto soccorso con decorrenza retroattiva al 1 dicembre 2023. L’accordo riguarda solo gli ospedali di competenza dell’Asl e, dunque, per il momento non interessa l’Azienda universitaria ospedaliera, nelle cui competenze rientra il “Ruggi”. Segui ZON.IT su Google News.

Sanità, a Salerno si sperimentano le body cam per i medici: il progetto contro la violenza in corsia: Salerno, body cam per i medici: l'Asl sperimenta la misura. Entro giugno, saranno distribuite 500 videocamere indossabili.

Bodycam ai medici contro le aggressioni, la sperimentazione a Salerno: Entro giugno 500 videocamere indossabili per gli operatori dei reparti di psichiatria, per l'emergenza e per la medicina penitenziaria ...

Nocera Inferiore, psichiatra Asl Salerno: «Aggressività alta contro operatori, bodycam deterrente»: «Le bodycam sono un deterrente, oggi l'aggressività contro gli operatori sanitaria è alta. E' chiaro che questi dispositivi non saranno indossati nei reparti ma nelle ...