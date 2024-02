Ascolti tv venerdì 16 febbraio 2024 | The Voice Senior | Ciao Darwin | Rambo | Lo chiamavano Jeeg Robor | Auditel e share

le nostre voci a quella del Santo Padre affinch "si ascolti il Lanciando l'iniziativa il 7 febbraio, la Presidenza della Cei di Caritas italiana Paolo Valente - che si tiene da anni il Venerdì

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 febbraio 2024)tv16, ecco i risultati e i datidei principali programmi in tv. Anche stasera sarà riproposto il braccio di ferro tra Rai e Mediaset: da una parte si accendono i riflettori The, dall’altra appuntamento con. Vediamo dunque i risultati. Thecondotto da Antonella Clerici su Rai 1 – ilcorrieredellacitta.comAnche stasera prosegue la sfida a suon di audience tra le due reti televisive. Rai 1 propone un appuntamento che ha trovato grandi consensi da parte del pubblico italiano, lo show The, che dovrà vedersela con lo spettacolo di intrattenimento...