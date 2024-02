Ascolti TV | Venerdì 16 febbraio 2024 The Voice Senior 21 5% – 3 | 5 mln batte Ciao Darwin 19 7% – 2 | 9 mln Bene Quarto Grado 8 6% | Propaganda Live 6 4%

Ascolti tv di venerdì 16 febbraio 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " The Voice Senior " contro " Ciao Darwin " . Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 17 febbraio 2024) The(US Rai) Nella serata di ieri,16, su Rai1 – dalle 21:40 alle 00:15 – la prima puntata di The4 ha conquistato 3.557.000 spettatori pari al 21.5% di share (presentazione a .000 e il %). Su Canale5 – dalle 21:39 alle 01:01 –9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 2.891.000 spettatori con uno share del 19.7% (Highlights: .000 – %). Su Rai2 Lo chiamavano Jeeg Robot raccoglie 512.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Rambo: Last Blood raccoglie 1.224.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Illusioni perdute in prima tv raccoglie 442.000 spettatori (2.5%). Su Rete4totalizza un a.m. di 1.312.000 spettatori (8.6%). Su La7 ...