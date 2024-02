Ascolti tv | ‘The Voice Senior’ vince prime time venerdì 16 febbraio

Grado' Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'The Grado' Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'The Voice Chiude gli ascolti del prime Tv8 con il programma 'Cucine da incubo'

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 neldi ieri sera concondotto da Antonella Clerici, visto da 3.557.000 telespettatori, share 21,48%. Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7’ che ha totalizzato 2.891.000 telespettatori e uno share del 19,73%. Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ che è stato seguito da 1.312.000 telespettatori pari a uno share dell’8,58%. Fuori dal podio su Italia1 il film ‘Rambo – Last Blood’ ha interessato 1.224.000 telespettatori (share del 6,6%) mentre su La7 ‘Propaganda Live’ ne ha registrati 927.000 raggiungendo uno share del 6,4%. Su Rai2 il film ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ ha ottenuto 512.000 telespettatori e uno share del 2,80%. Su Nove ‘I migliori Fratelli di Crozza’ ha conquistato 490.000 telespettatori (share del 2,5%) mentre Rai3 il film ‘Illusioni perdute’ è stato seguito da 442.000 telespettatori pari a uno share del 2,54%. Chiude glidelTv8 con il programma ‘Cucine da incubo’ visto da 236.000 telespettatori (share dell’1,2%). L'articolo proviene da Italia Sera.

