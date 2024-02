qua perché da venerdì andrà in onda una nuova edizione di The qua perché da venerdì andrà in onda una nuova edizione di The Voice 5) contro Tali e Quali di Carlo Conti e neanche a dirlo gli ascolti

Ascolti tv: The Voice Senior e Ciao Darwin, chi ha vinto la sfida? Dati auditel e share di venerdì 16 febbraio 2024 (Di sabato 17 febbraio 2024) Ascolti tv, il palinsesto ha messo di fronte “The Voice Senior” su Rai 1 e “Ciao Darwin” su Canale 5: chi ha vinto? Anche oggi prosegue come ogni giorno la sfida sull’auditel. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera venerdì 16 febbraio 2024. Ciao Darwin 9, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5 (ANSA-IlCorrieredellacittà.com)Ieri sera, venerdì 16 febbraio 2024, sono anDati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ... Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 febbraio 2024)tv, il palinsesto ha messo di fronte “The” su Rai 1 e “” su Canale 5: chi ha? Anche oggi prosegue come ogni giorno lasull’. Vediamo chi hala gara diieri sera169, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5 (ANSA-IlCorrieredellacittà.com)Ieri sera,16, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ...

