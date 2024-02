Ascolti tv ieri | Clerici asfalta Ciao Darwin Balivo effetto Sanremo finito

è stato accolto come un principe ieri dal sindaco di Napoli al che chiude il ciclo dei suoi cinque Festival con ascolti bulgari . lancia Fiorello, "noi tifiamo per la coppia Antonella Clerici e

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 17 febbraio 2024) Glitv divenerdì 16 febbraio 2024 hanno registrato per il debutto della quarta edizione di The Voice Senior su Rai1 3.557.000 spettatori, 21.5% di share.9 su Canale 5 è stato visto da 2.891.000 spettatori per uno share del 19.7%. Quarto Grado su Rete 4 ha totalizzato 1.312.000 spettatori, 8.6% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Lo Chiamavano Jeeg Robot 512.000, 2.8% Rai3 Illusioni Perdute 442.000, 2.5% Italia 1 Rambo Last Blood 1.224.000, 6.6% La7 Propaganda Live 927.000, 6.4% Tv8 Cucine da Incubo Italia 236.000, 1.2% NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 490.000, 2.5%.tv: Affari Tuoi domina e scende sotto i 5mln Rai1 Cinque Minuti 4.545.000, 23.1%; Affari Tuoi ...