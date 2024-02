Arrivata una chiamata | Kate verso il disgelo con Meghan

dopo 7 stagioni facendo intendere che la decisione è arrivata da Un giorno riceverò una chiamata dalla rete", ha detto Shore

(Di sabato 17 febbraio 2024) I primi passiil, i primi tentativi di ricongiungimento. La Gran Bretagna è preoccupata per la famiglia reale e a Buckingham Palace il segnale è arrivato in modo chiaro. L'intervento all'addome diMiddleton, la comunicazione a sorpresa del cancro di Re Carlo, la visita lampo del principe Harry. Ogni tassello lascia intuire che la monarchia potrebbe da un momento all'altro iniziare a scricchiolare. E così sembra che, dopo l'uscita dalla London Clinic e le complicazioni in termini di salute del sovrano, la duchessa di SussexMarkle abbia scelto di seppellire l'ascia di guerra e di procedereuna riappacificazione con i cari del marito. Pare che traci sia stata una. Sebbene tra le due ci ...

Nella segreteria Pd di Forlì, è stato in prima linea per la liberazione di patrick Zaki: “Nella lettera vengo caldamente invitato a tornare a fare ... (repubblica)

Eh si, ormai per avere una lampada si brancola nel buio . Ups doveva consegnare da tempo un "campione" di una lampada , pagata in anticipo alla ... (ilgiornaleditalia)

Giornata di vigilia per Jannik Sinner , che domenica 28 gennaio scenderà in campo sul cemento di Melbourne per affrontare Daniil Medvedev nella ... (oasport)

Importante notizia arrivata per il Napoli , Mazzarri sarà sicuramente felice e ora cambia tutto in vista della gara con il Milan. Importanti novità ... (spazionapoli)

Il calcio riscatta una città delusa che ora sogna: Vale la pena di onorare un romano che sta facendo grande la città di Bologna nello sport: oggi che il Bologna FC viaggia da Europa League, si deve dire che il merito si chiama Marco Di Vaio!! E’ lui c ...

A2 F - Derby veneto a Vicenza per il Posaclima Ponzano: In arrivo un weekend, quello della 19^ giornata, che si preannuncia scoppiettante per una classifica indecisa come quella del girone B. Sarà quindi fondamentale per le ragazze del Presidente Pizzolon ...

Ruba il telefonino a una ragazza, i cittadini lo fermano prima dell’arrivo dei carabinieri: Napoli, ruba smartphone a ragazza ma viene fermato dai cittadini. L'arrestato è in carcere in attesa di giudizio ...