Arriva la pizza da ricchi | champagne al posto dell' acqua per l' impasto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 febbraio 2024). No, non si tratta di un abbinamento, ma’ingrediente aggiunto all’dalla catena di ristoranti Serafina di New York. Ben due bottiglie di Veuve Clicquot Brut vengono utilizzate per creare un'che darà vita ad un totale di circa 30 pizze. I proprietari Vittorio Assaf e Fabio Granato hanno dichiarato di aver semplicemente sostituito l'presente nella normale ricettacon una pari quantità di Veuve Clicquot che contribuirebbe a dare un gusto e una consistenza unica alla. Un esperimento costoso L’idea dietro l’utilizzo del costoso ingrediente nell’è quella di ottenere unapiù ariosa, ...