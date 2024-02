Arrestato spacciatore a Foiano della Chiana | Carabinieri sequestrano sostanze stupefacenti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nella notte del 17 febbraio 2024, iStazione dihanno effettuato un arresto in flagranza di reato, prendendo in custodia un cittadino italiano di circa quaranta anni, noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di. L’operazione è scaturita da un servizio di controllo del territorio volto a contrastare il traffico dinella città foianese. Durante un servizio di osservazione e pedinamento, ihanno notato un individuo sospetto, già noto per precedenti reati, coinvolto in incontri con diversi individui che si avvicinavano rapidamente e si allontanavano dopo brevi ...