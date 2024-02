Ardea | dopo i servizi in tv i controlli alle Salzare e non solo | denunce | arresti e sequestri | FOTO

all'estrema periferia di Roma e al confine con Ardea e Pomezia. I tempi Dopo l'apertura delle buste il 20 maggio prossimo, si si aprirà l'iter autorizzativo, ovvero la conferenza dei servizi con

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 febbraio 2024)o di controllo straordinario nel Comune di. Interessata anche parte dell’area delleoggetto di recentigiornalistici anche in tv., in campo Carabinieri e Polizia Locale.ad alto impatto ad– (ilcorrieredellacitta.com)o ad alto impatto delle forze dell’ordine adle tante segnalazioni, igiornalistici – gli ultimi a Fuori dal Coro su Rete 4 – e gli appelli anche da parte dell’Amministrazione Comunale, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio una delle zone più complesse del Comune, quella delle. In campo i Carabinieri, la Polizia Locale nonché il personale ...