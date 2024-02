Aragoste in pentola | il clima ormai è cambiato in modo irreversibile?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) C’è il sole e fa quasi caldo: bene. Alle anomalie del tempo siamoabituati, eppure siamo nel pieno di una fase di calore estremo, in pieno inverno, e non lo sappiamo. Così come difficilmente arriviamo a immaginare cosa potrà accadere, di non piacevole, la prossima estate. Il punto di non ritorno: ètroppo tardi? A lanciare un avvertimento, sottolineando come il punto di non ritorno sulmondiale potrebbe essere già alle spalle, è Antonio Sanò. Il fondatore del sito IlMeteo.it osserva e registra: “Le condizioni meteo eccezionali di queste ultime giornate di febbraio, in cui molti si sono già riversati al mare o in collina per un veloce pic-nic, sono quelle che di solito avevamo per il Lunedì dell’Angelo. La Pasqua più ‘bassa’ può cadere al massimo il 22 marzo e non prima: l’ultima volta avvenne nel 1818, la ...