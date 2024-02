Aperit-Hero | Deadpool e la comicità drammatica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 17 febbraio 2024) In questa nuova puntata dianalizziamo, il nostro mercenario chiacchierone preferito! Siamo tornati in un nuovo episodio della rubrica del sabato pomeriggio, in cui ricordiamo le grandi gesta dei nostri eroi preferiti! Il protagonista di oggi è un personaggio strambo, comico, capace di rompere la quarta parete (speriamo non lo faccia proprio ora), ma che ha anche un background e una storia tremendamente. Signore e signori, nell’di oggi parliamo di! C’è davvero poco da dire,è uno dei personaggi più amati della Marvel. Fin dalla sua prima apparizione nei fumetti, i lettori si sono innamorati del personaggio. La sua prima apparizione nei film risale a X-Men Le Origini: Wolverine, ma il ...