Anziano segregato in casa e maltrattato dalla figlia | arrestati un uomo ed una donna di 61 e 48 anni a Palmi

Share Facebook Twitter Stumbleupon LinkedIn Pinterest

Orrore a Palmi, anziano maltrattato: a breve l’incontro con il Garante della Salute: “Le situazioni di violenza intra familiare rappresentano, purtroppo, una triste realtà che coinvolge soprattutto gli anziani, che dovrebbero rappresentare la cellula primaria della famiglia. Chi ha la ...

Hamas, 'accordo solo con fine guerra e ritiro esercito': Hamas ai fini di un eventuale accordo per il cessate il fuoco non accetterà "niente altro che una completa fine dell'aggressione, il ritiro dell'esercito d'occupazione da Gaza e la rimozione dell'ingi ...

Segrega e maltratta padre di 81 anni, arrestata insieme al compagno a Reggio: L'anziano veniva segregato nella stanza per lunghi periodi della giornata e lasciato in questa condizione anche in assenza degli arrestati. I due, casalinga lei e occupato nello svolgimento di lavori ...