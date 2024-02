Antonio Riva fashion e Armando Milani design | si gioca d’anticipo La Settimana della Moda scalda i motori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si comincia con le peonie (la regina di tutti i fiori) stampati su nuvole di organze, chiffon e pizzo per le sceicche degli Emirati. Ma l’abito più bello del reame, lo stilista/principe azzurro delle spose, se lo tiene per sé e lo regala al museoSeta di Como. Mentre le signoreMilano très chic salgono e scendono per le scale del suo atelier di Corso Venezia. Lo storico Palazzo seicentesco Toschi Corneliani, è il piu’ bel esempio non solo d’architettura ma anche di perbenismo edile. Quando i redattori del piano regolatore chiesero al suo bisnonno che poteva “adeguare” il palazzo alle altezze dei vicini e aggiungere due piani la risposta fu: No, grazie. Il palazzo di famiglia rimane cosi. Sembra cucito addosso insieme alla collezione Ar Deco l’atelier che si affaccia su un jardin ...