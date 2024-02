Antonella Clerici apre su Sanremo 2025 | “Dovrei valutare le condizioni”

ma si apre l'incognita della successione al direttore artistico lancia Fiorello, "noi tifiamo per la coppia Antonella Clerici e

(Di sabato 17 febbraio 2024) Era il 2010 quandoha condotto il Festival didiventando la quarta donna ad aver avuto questo incarico. Prima di lei Loretta Goggi (nel 1968), Raffaella Carrà (nel 2001) e Simona Ventura (nel 2004). La direzione artistica di quel(in soldoni: colui che aveva scelto le canzoni in gara) era stata affidata a Gianmarco Mazzi (ai tempi autore televisivo e ora politico di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura del Governo Meloni). In gara c’erano 15 big fra cui l’esordiente Valerio Scanu che vinse con Per Tutte Le Volte Che. Gli altri erano: Arisa, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Irene Fornaciari con i Nomadi, Irene Grandi, Malika Ayane, Marco Mengoni, Nino D’Angelo con Maria Nazionale, Noemi, Povia, il terzetto composto da Pupo, Emanuele Filiberto di Savoia e ...

Di fronte ai colpi sferrati dalla concorrenza, Antonella Clerici non resta a guardare. La conduttrice di The Voice Senior , che torna in prima ... (tvpertutti)

Caso Biagiarelli , arriva la reazione di Antonella Clerici . Tutto in diretta tv. La conduttrice della trasmissione di Rai Uno non è rimasta ... (caffeinamagazine)

The Voice Senior 4: le squadre dopo il debutto. Il riassunto della prima puntata: The Voice Senior 4: le squadre dopo il debutto. Il riassunto della prima puntata in onda venerdì 16 febbraio 2024.

The Voice Senior, in corsa anche gli autori de La Manopausa della Signora Coriandoli: le squadre dopo la prima puntata: Tante sorprese in questa prima puntata di blind auditions, tra interpreti secondari di tormentoni indimenticabili e creatori di brani cult che si mettono in gioco ...

The Voice Senior 2024, Blind Auditions: stasera su Rai 1 la prima puntata: Stasera su Rai 1 la prima puntata di "The Voice Senior 2024": la giuria, i concorrenti ammessi, tutte le anticipazioni ...