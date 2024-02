Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 | Finale Di Stagione | Marcello Vuole Conquistare Flora!

Segui le news sul canale WhatsApp ! Entra subito Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024 Martina Pedretti - 16 Febbraio 2024 Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 17 febbraio 2024)Il8,diFlora per creare dei problemi ad Umberto. Nel frattempo, il rapporto tra la stilista e Guarnieri è sempre più teso! Il8 prosegue e, nel corso deldi, è in arrivo un colpo di scena inaspettato riguardo a. Per vendicarsi di tutti gli sgarbi commessi da Umberto, infatti, Barbieri decide di giocare sporco coinvolgendo, in questo, Flora, che è sempre più in difficoltà nella relazione con Guarnieri. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...