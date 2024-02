Anticipazioni Amici | altri tre allievi accedono al serale

Le anticipazioni , fornite dall'account Twitter AmiciNews e da vincitrice di Sanremo 2024 e nata nella scuola di Amici, dove lo Altri ospiti saranno Maninni, i The Kolors, Annalisa e Irama, tutti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 17 febbraio 2024) Oggi agli Studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata die queste sono lediramate daNews e SuperGuidaTv. Nel corso della registrazione sono state assegnate altre tre maglie per il. A riceverle è stata la ballerina Marison Castellanos e i cantanti Martina Giovannini e Holden. Ecco cosa riportano leufficiali: “Altre maglie per ilsono state assegnate. A chi? A: Martina. A farla esibire sulle note di Symphony è Anna Pettinelli che le da la maglia deldicendole che ogni volta che canta le vengono i brividi. A Marisol: a farla esibire è la Celentano sulle note de La Voce Del Silenzio. A Holden: a farlo esibire è Rudy che gli fa cantare Nuvola e gli da la maglia del. Per Zerbi ...