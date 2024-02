Anita e Letizia voltano le spalle a Perla | rischio nomination e strategie sleali | Beatrice aveva ragione

come se fossero in una partita di scacchi impazzita: Anita e Letizia sono pronte a "colpire" Perla ? A quanto pare? Anita e Letizia voltano le spalle a Perla: rischio nomination Mentre Anita

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 17 febbraio 2024) La finale del Grande Fratello è sempre più vicina e i concorrenti stanno mettendo in moto le loro, come se fossero in una partita di scacchi impazzita:sono pronte a “colpire”? A quanto pare…leMentreOlivieri ePetris... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.