Ancora rapine e violenze . Tentano il colpo, subito presi (Di sabato 17 febbraio 2024) Stava aspettando l'autobus per tornare a casa finite le lezioni. È stato avvicinato da due giovani che, con fare aggressivo, minacce e spintoni, hanno tentato di rapinarlo. Uno ha estratto un coltello per farsi consegnare la sigaretta elettronica e i contanti dallo studente. È successo mercoledì in zona stazione, dove è scattato di nuovo l'allarme sicurezza. Provvidenziale l'intervento dei poliziotti in borghese sul posto. Gli agenti hanno fermato un 24enne di origine egiziana e il complice, minorenne regolare in Italia. Una volta accertata la dinamica, il 24enne è stato arrestato per tentata rapina: con sè aveva dei documenti risultati rubati e sui quali sono in corso approfondimenti. Mentre il minorenne, che ha avuto un ruolo secondario, è stato denunciato. Provvidenziale è stata la presenza del personale in borghese, disposto nella zona autolinee in questo periodo. La questura ha ...

