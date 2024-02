(Di sabato 17 febbraio 2024)- È in prognosi riservata lodelscientifico Savoia caduto questa mattina da una finestra aldell'istituto alla terza ora (e non durante la...

Ancona, studente precipita dal terzo piano del liceo: in ospedale genitori e preside. Ecco cosa è successo: ANCONA - È in prognosi riservata lo studente del liceo scientifico Savoia caduto questa mattina da una finestra al terzo piano dell'istituto alla terza ora (e non durante ...

