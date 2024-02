Ancona | ragazzo precipita dal terzo piano della scuola

E' ancora da chiarire la dinamica della caduta di un ragazzo di 14 anni dal terzo piano dell' istituto superiore Savoia - Benincasa di Ancona. Lo studente è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo sono

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Undi 14 anni èto daldell’istituto superiore Savoia-Benincasa di. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario. Il, secondo le prime informazioni, è vigile e in questo momento viene sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso nel pronto soccorso dell’ospedale di. Il fatto è successo durante la ricreazione, quando di solito non ci sono docenti nelle classi. Il 14enne sarebbeto proprio da una finestrasua aula, andando a cadere su un terrapieno erboso che ...