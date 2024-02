Anche Fiumicino ha aderito alla campagna “M’illumino di meno”

All'appello ha aderito anche l'ex leader romano di Forza Nuova Nel frattempo ieri pomeriggio il sindaco di Fiumicino Mario Baccini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024- Spente le luci dell’edificio comunale e del Ponte 2 giugno dalle ore 19 alle ore 19.15,il Comune diha infattiall’iniziativa “di” in occasione della la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, celebrata il 16 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005 anno in cui venne istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse energetiche. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.