Ambasciatore Durante Mangoni | con Romania rapporti speciali | rafforzata la partnership

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (askanews) – ‘Era un appuntamento politico atteso da molto tempo, da 13 anni non vi era stato un vertice intergovernativo di tale ampiezza, i Capi di governo e molti ministri. Da parte italiana è stata la conferma del carattere strategico del partenariato con la, Paese dell’Europa orientale cui ci leganossimi sul piano economico, sociale, umano e culturale’, un Partenariato ‘del quale vogliamo cogliere tutte le implicazioni perché costituisce per noi un ‘informal privilege’, una relazione naturalmente e spontaneamente preferenziale’. Così l’d’Italia in, Alfredocommenta l’esito del Vertice intergovernativo Italia-del 15 febbraio, nella cornice di Villa Pamphilj, che ...