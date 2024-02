Altro che Eleonora Daniele e Antonella Clerici! Cachet stellare per la nota conduttrice Rai

(Di sabato 17 febbraio 2024) Idelle conduttrici RAI sono veramente altissimi. Oltre adClerici spunta unnome. La RAI paga profumatamente le sue conduttrici alla guida di programmi seguiti da un vasto pubblico. SiacheClerici hannoda sogno ma c’è unnome noto che guadagna cifre notevoli. Quanto guadagnano le conduttrici RAI Foto Ansa (Cityrumors.it)è alla conduzione di “Storie Italiane” su RAI 1 nell’edizione 2023/2024 che va in onda tra le 9.15 e le 11.55. Racconta episodi di cronaca che ogni giorni accadono nella nostra nazione. Servizi, storie, ospiti per approfondire eventi che troppo spesso si potrebbero ...

Non si fa certo spaventare dal lardo soffritto in olio, o da intingoli in cui unisce quantità «generose» di burro, per poi mangiarsele con goduria ... (gamberorosso)

Come ha preso Elisabetta Gregoraci lo “scippo” della conduzione di Battiti Live ? Stando alla risposta che ha dato nella puntata di Tv Talk andata in ... (ilfattoquotidiano)

Intervento da record a Torino, eseguito un doppio trapianto microbiota - fegato: è il primo al mondo: ...- sono sui 70 chilogrammi e praticamente i miei vestiti e le mie scarpe sembrano di un altro. ... Ho moglie e figlia che mi coccolano e mi portano ovunque, sono sempre state vicino a me, sono venute ogni ...

La Juve non esce dalla crisi, a Verona un 2 - 2 che fa male: VERONA. Un altro passo falso e la Juve si ritrova in crisi. Di risultati, visto che il pareggio di Verona vale il secondo punto nelle ultime quattro partite, ma anche di identità perché i bianconeri sembrano ...

A NATO air base in Albania will be inaugurated in March: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento ... Un pop-up ti ...

Tale e quale Sanremo 2024, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni: Il celebre "Tale e quale show", ha nel corso degli anni generato diversi spin-off. In onda a partire da oggi, 17 febbraio 2024, dalle 21.25 su Rai 1 , la seconda edizione di "Tale e quale Sanremo" fa ...

Terzo mandato, Toti a Tgcom24: "Disdicevole usare regole per ottenere piccoli vantaggi": L'idea di utilizzare le regole che ci siamo dati talvolta in modo strampalato per ottenere un piccolo vantaggio o qualche piccolo guadagno magari per mettere un proprio uomo anziché un altro lo trovo ...