Altavilla Milicia | nuovi dettagli dalla deposizione della 17enne

Emergono nuovi dettagli sulla strage compiuta da Giovanni Barreca . Secondo familiare dello scorso 11 febbraio ad Altavilla Milicia,

(Di sabato 17 febbraio 2024) . Oggi l’autopsia sul corpo delle tre vittime Una svolta nelle indagine sul triplice omicidio diè arrivata ieri, quando il gip ha confermato l’arresto per la, che in un primo momento era stata considerata l’unica sopravvissuta, ma che invece si è poi rivelata essere una complice del padre ecoppia che avrebbe partecipato al rito di purificazione. Secondo quanto emerso fino ad ora, nel corso dell’interrogatorio, laavrebbe detto alla presenza del suo legale: “Lo rifarei, c’era il demonio in casa ed era nei miei familiari. Dovevamo liberarli”, fornendo poi agli inquirenti un “resoconto agghiacciante” di cosa è avvenuto nella villetta durante l’esorcismo per “liberare la casa di Barreca dal demonio“. Durante la conferenza stampa il procuratore di Termini Imerese, ha ...