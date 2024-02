Alt | non è legale | Sommer privilegiato! Lo spettacolo ‘Aggratis’

da Libera " Tra le province "maglia nera" a Roma con gli alt È una stima prudente, che non considera le società già rischiose, che le consentono di mimetizzare nell'economia legale i propri

(Di sabato 17 febbraio 2024)si gode lodell’Inter riposandosi direttamente in campo. Ieri l’ennesima partita da spettatore non pagante. IL? Fermate Yann: non ha pagato il biglietto. Il portiere svizzero ha assistito alla partita tra Inter e Salernitana da una posizione privilegiata, ovvero dal campo, e senza pagare il tagliando. Ieri sera a San Siro, l’ex Bayern Monaco si è praticamente riposato per novanta minuti, non subendo neanche un tiro nello specchio. Quindicesimo clean sheet conquistato per il 35enne, che piano piano si avvicina al record di ventuno dei suoi colleghi ed ex come Provedel, Buffon e Morgan de Sanctis. Dopo 24 partite,è già a quindici. Una cifra assolutamente non banale. DIFESA IMPERFORABILE ?Da inizio 2024,ha subito solamente quattro gol tra ...