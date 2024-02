Allerta fentanyl anche in Italia | cosa può fare la nuova droga e cosa si rischia

ha messo nero su bianco che è scattata 'l'allerta di grado 3 (misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di Fentanyl e - - > Leggi Anche New York, bimbo morto all'asilo: ucciso da un'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Èmassima, in, per la circolazione illegale del, potente oppiaceo che circola illegalmenteal di fuori del comparto ospedaliero: ecco disi tratta, quali sono gli effetti e i pericoli

Fentanyl, la droga letale. C’è la stretta del governo: «Può diffondersi in Italia». Dopo i primi sequestri fermato un medico a Roma: “La crisi degli oppioidi non ottiene così tanti titoli come prima del Covid-19, ma le notizie rimangono ostinatamente e sorprendentemente negative”. Inizia così il lungo articolo che Lydialyle… Leggi ...

L’allarme. Fentanyl, consumi in crescita. «L’Europa è in vigile allerta»: Angela Me, direttrice ricerche dell’Unodc: «Nella Ue non c’è un traffico come negli Usa, ma il crollo dell’oppio afghano potrebbe aprire nuovi mercati agli oppioidi sintetici».

Fentanyl, consumi in crescita. «L’Europa è in vigile allerta»: Ansa/Epa Le prime spie d’allarme si erano accese già l’anno scorso. Nella relazione annuale al parlamento sulle tossicodipendenze in Italia, il dipartimento per le politiche antidroga di Palazzo Chigi ...