Allegri | «Verona-Juventus bella partita! Contraccolpo dopo l’Inter»

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la 25esima giornata della Serie A 2023-2024. ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la 25esima giornata della Serie A ... ()

Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la ... (dayitalianews)

Le pagelle di Verona - Juventus: Folorunsho gol meraviglia, Vlahovic nervoso: Danilo 5.5 : sbaglia più di una volta i tempi dell'uscita, trovandosi a disagio quando il Verona attacca negli spazi con accelerazioni improvvise. Cambiaso 6 : ormai è un jolly e Allegri gli fa far ...

Verona - Juventus 2 - 2: i bianconeri ritrovano il gol ma non la vittoria: La Juventus non riesce più a vincere. La squadra di Max Allegri per la quarta volta non trova i tre punti e si deve accontentare del 2 - 2 con il Verona al Bentegodi, dopo il pari con l'Empoli e le sconfitte con Inter e Udinese. Un Verona che ha giocato e ...

Le pagelle di Verona-Juventus 2-2: bene Suslov, Vlahovic timbra, male Kostic: Verona-Juventus, match valido per la 25a giornata di Serie A, é terminato 2-2 al Bentegodi. Altro mezzo passo falso della Juventus, che ha raccolto appena due punti nelle ultime quattro giornate.

JUVENTUS - Allegri: "Il pari con l'Empoli ha inciso sul piano psicologico": Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari col Verona: "E' un periodo in cui stiamo costruendo tante occasioni. Con l'Udinese 5-6 chance p ...

Qui Juventus, Allegri: “Verona squadra fastidiosa. Potevamo prendere gol da un momento all’altro”: Le parole del tecnico bianconero in conferenza dopo il match del Bentegodi: le dichiarazioni principali di Allegri ...